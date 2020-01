Bombeiros encontram corpo de jovem no Portão do Inferno, em Chapada

O corpo de um homem de 25 anos, identidade não divulgada, foi encontrado e resgatado por uma guarnição dos Bombeiros Militares (CBM), do 1º Batalhão, por volta das 09h dessa sexta-feira (10) no Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães (65 km da Capital).

Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte, mas a suspeita inicial é de que o jovem tenha se jogado do precipcio e tirado a própria vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h para atender a ocorrência e após duas horas de buscas a vítima foi resgatada.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada, e uma equipe de peritos está a caminho para analisar o local do encontro de cadáver e periciar as condições em que o corpo foi encontrado. Posteriomente o cadáver será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. Um laudo deverá ser emitido apontando as circunstâncias e a causa clínica da morte.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) acompanha todos os trabalhos no local.