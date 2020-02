Bebê que foi arrancado da barriga da mãe vai para doação

Divulgação

O bebê que foi arrancado à força da barriga da mãe Fabiana Pires Santana de 23 anos, morta pela própria irmã de forma cruel perto de um loteamento na estrada do Japonês na Zona Sul de Porto Velho vai para doação. Segundo informou o Tribunal de Justiça de Rondônia.

A juíza da Vara de Infância e Juventude da Capital Sandra Merenda explicou que a criança está bem, engordou e está forte. Ela disse ainda que o bebê continua no abrigo até a conclusão dos procedimentos. O pai ainda teria tentado garantir a adoção do bebê. O crime aconteceu no dia 19 de outubro do ano passado.