Bêbado, homem invade casa da ex e a espanca com madeiradas

Um homem, de identidade não revelada, foi preso na noite desta terça-feira (18) após espancar a ex-esposa com um cabo de madeira, em Novo São Joaquim (a 470 km de Cuiabá).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em sua residência, localizada no Bairro Boa Esperança, quando foi surpreendida pelo ex, que estava bêbado.

Aos policias ela relatou que havia se separado do acusado, porém ele não aceitava o divórcio e foi até sua casa querendo a reconciliação.

No entanto, a vítima negou o pedido, momento em que ele pegou um cabo de madeira e começou a espancá-la.

A mulher conta que as agressões só pararam quando ela conseguiu fugir do ex-marido. Ela correu para fora da residência e buscou abrigo na casa de uma colega, onde acionou a Polícia Militar.

Os militares se deslocaram até o endereço da mulher e encontraram o agressor no interior da residência, dormindo e em visível estado de embriaguez.

Diante dos fatos, os policiais prenderam o acusado em flagrante e o encaminharam até a delegacia do Município. O homem foi autuado por violência doméstica.