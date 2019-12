Bando invade banco em Cuiabá e explode caixas eletrônicos

Bandidos explodiram um caixa eletrônico após invadirem uma agência do Banco do Brasil na avenida Comandante Costa, região central de Cuiabá. O ataque ocorreu na madrugada desta segunda-feira (30), por volta das 3h.

As informações são de que a vidraça da agência foi quebrada com uma barra de ferro e os criminosos entraram na área em que fica os caixas eletrônicos. Um dos caixas foi alvo de explosão, mas a primeira informação repassada ao FOLHAMAX é de que nada foi levado. Parte do teto e da estrutura da parede ficou danificada, assim como estilhaços de vidros ficaram espalhados pelo banco.

Equipes da Polícia Militar e grupo antibombas do Bope (Batalhão de Operações Especiais) estiveram no local para fazer a vistoria inicial na agência. Foram realizadas rondas na região e nenhum suspeito foi encontrado.

A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) foi acionada para iniciar as investigações.