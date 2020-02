Bandidos rendem funcionários e roubam auto-peças em VG

Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (21) a loja de auto-peças e pneus, Pemaza, da Avenida da FEB, em Várzea Grande, foi invadida por assaltantes armados. As primeiras informações são de que quatro criminosos invadiram o local e renderam os funcionários.

Ao FOLHAMAX, o Comandante do 2° Comando Regional da PM, Coronel Marcos Sovinski, informou que as informações é que os criminosos teriam levado duas armas, sendo uma pistola 640 de um policial que estava em compras e um revólver calibre 38 utilizado pelo segurança do estabelecimento. Além de uma quantidade em dinheiro não informada e alguns celulares.

Em seguida, os suspeitos teriam fugido da loja. Ainda não se sabe o que foi levado e o prejuízo sofrido pela local.

Os criminosos responsáveis pelo fato ainda não foram localizados. A Polícia Militar realiza rondas para localizá-los.