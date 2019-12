Bandidos entram com facilidade em mansão de deputada; veja o vídeo

Um vídeo de uma câmera externa de monitoramento mostra o momento em que dois suspeitos passam pela rua da casa da deputada estadual Janaina Riva (MBD), no bairro Santa Rosa, pouco antes de invadirem a residência para efetuar o assalto. Dois suspeitos trajando camisetas claras e calças escuras olham ao redor da casa e disfarçam até um carro passar pela rua.

Em seguida, eles entram na casa com muita facilidade. A suspeita é de que eles tenha usado um controle de abertura do portão para entrar na residência.

O marido da deputada, empresário Diógenes Fagundes, relatou em boletim de ocorrência que os criminosos não tiveram dificuldades para entrar na casa. Na residência, eles apontaram armas para Janaína, o marido e os dois filhos dela. Foram roubados dinheiro e aparelhos celulares do casal.

PRISÃO DOS CRIMINOSOS

Três pessoas, sendo duas mulheres, foram presas suspeitas de participarem do assalto a casa da deputada estadual Janaína Riva (MDB) na manhã desta terça-feira (24). A infomação é de que R$ 42 mil roubados na casa da parlamentar foi recuperada.

Após o roubo, a equipe do 10º Batalhão da PM prendeu um suspeito com tornozeleira eletronica. Trata-se de Wesley Tiago Arruda da Silva, que os policiais localizaram por meio do sistema de rastreamento de um dos celulares roubados na casa.

Na casa onde estava Wesley, havia outras três pessoas: um homem, identificado como E.M.S.A., e duas mulheres: L.S.A., e M.M.S. No celular de um dos suspeitos, uma mulher ostenta a grande qunatia em dinheiro roubada na casa da deputada.

Até o momento, apenas a participação de Wesley no assalto está confirmada. O envolvimento dos demais ainda será apurado, mas eles podem responder por terem cedido a casa para o criminoso se esconder.