Bandidos batem carro roubado após troca de tiros e um morre

Um ladrão morreu após sofrer um acidente com um carro roubado, na noite de segunda-feira (9), no bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande.

Antes do acidente, o criminoso e outros três comparsas tinham rendido uma mulher e três crianças, na porta de uma residência. Eles exigiram as chaves de um veículo Pálio Sport vermelho.

De acordo com a motorista, ela tinha acabado de estacionar, quando o veículo dos bandidos bloqueou o dela, impedindo que ela tentasse fugir.

Armados, eles mandaram que ela saísse do carro. Ela obedeceu, porém, quando correu, pediu socorro na casa de um vizinho que é policial militar

Os bandidos atiraram contra as vítimas, mas o PM revidou, dando início a uma troca de tiros, que terminou com a fuga do bando com o carro roubado.

Durante a fuga, dois dos assaltantes que estavam no Pálio, perderam o controle da direção e colidiram com um veículo Corolla e na sequência com um Gol.

Segundo o boletim de ocorrências, ao engatar a marcha à ré para fugir, o criminoso que dirigia o Pálio bateu contra o portão de uma distribuidora de gás. Um deles conseguiu fugir a pé. Já o outro, ficou ferido na colisão e foi encontrado caído ao lado do carro.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas apenas constatou a morte do ladrão. Ainda de acordo com o boletim de ocorrências, ele tinha uma marca de tiro no braço, mas esta não teria sido a causa da morte, segundo a equipe médica.

No carro roubado foi encontrado um aparelho bloqueador de sinal, uma pistola calibre 380 e várias ferramentas que desmontam veículos.

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local do crime para dar início aos procedimentos de investigação.