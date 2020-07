Autor de tentativa de estupro é preso

O autor de uma tentativa de estupro ocorrida no início da manhã de segunda-feira (29.06) em São Félix do Araguaia (1.200 km a nordeste de Cuiabá) foi preso pela Polícia Civil do município após rápida ação deflagrada em conjunto com a Polícia Militar. O suspeito, de 37 anos, foi autuado em flagrante por estupro na forma tentada.

As diligências iniciaram após a vítima, de 36 anos, registrar boletim de ocorrência, contando que caminhava pelo bairro Vila Nova a caminho do seu trabalho, quando nas proximidades do aterro se aproximou um homem que anunciou um assalto.

A mulher se prontificou a entregar sua bolsa, porém o suspeito não quis dizendo para a vítima não olhar para ele e entrar em um matagal próximo. Neste momento, passava um caminhão de coleta de lixo então a vítima começou a gritar e saiu correndo.

Ainda segundo relato, o suspeito saiu acompanhando a vítima, falando que estava armado e que se não parasse ele atiraria. No entanto, ao chegar à esquina próximo ao caminhão de coleta de lixo o suspeito virou a esquina e fugiu.

Diante dos fatos as equipes passaram a diligenciar com intuito para identificar e prender o suspeito. Com base nas descrições das características físicas do criminoso os policiais civis e militares, por meio do Grupo de Apoio Policial (GAP), conseguiram localizar o acusado em uma residência no distrito de Vila São Sebastião.

Após ser detido, o suspeito foi conduzido para Delegacia de São Félix do Araguaia, onde foi seguramente reconhecido pela vítima. Iinterrogado pelo delegado Allan Vitor Sousa da Mata e autuado em flagrante pelo crime de estupro tentado.

Após a confecção dos autos, o preso foi encaminhado para Cadeia Pública local, permanecendo à disposição da Justiça.