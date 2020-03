Assassino de engenheiro cita coronavírus e pede prisão domiciliar

O fazendeiro Paulo Faruk de Moraes, que confessou ter assassinado o engenheiro agrônomo Silas Henrique Palmieri Maia, em fevereiro do ano passado, pediu autorização para ficar em prisão domiciliar.

Ao juiz da Comarca de Porto dos Gaúchos, a defesa do fazendeiro citou a pandemia do novo coronavírus e alegou que Paulo Faruk já possui 62 anos de idade e tem um histórico de hiperplasia de próstata.

Desata forma, conforme a defesa, a manutenção do fazendeiro na prisão coloca em risco sua saúde.

“O certo é que o requerente se encontra no grupo de risco pela idade que ele tem e pela doença de base de histórico de inflamação da próstata - tanto que tinha cirurgia agendada antes de sua prisão conforme documentos em anexo”, diz trecho do pedido.

Ainda no pedido, a defesa usa de uma metáfora para tentar a prisão domiciliar do assassino confesso.

“Acontece que, ao utilizar a prisão preventiva indiscriminadamente, mantendo pessoas em riscos nos covis insalubres estatais, e, considerando as medidas adotadas para prevenção da propagação da doença temos a impressão de estarmos em um navio em vias de naufrágio, onde deixar trancafiado o preso para morrer, sendo que toda a tripulação buscará uma forma de se salvarem, mas os encarcerados daquele navio não terão essa chance de buscar salvamento”.

A vítima foi morta com seis tiros, na região do pescoço e cabeça. Os disparos, flagrados por câmeras de segurança, foram dados por trás, sem que a vítima pudesse se defender.

O delegado revelou que o fazendeiro confessou o crime. O policial ainda informou que o motivo do assassinato foram as desavenças entre os dois resultantes de uma dívida que Moraes tinha com a empresa em que o engenheiro trabalhava.