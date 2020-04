Assassinada pelo ex, vítima havia solicitado medida protetiva após ameaças

O Pantaneiro

Ariadini de Oliveira Molina, de 26 anos, morta pelo ex-marido com tiro na tarde de sexta-feira (3) em Aquidauana, havia registrado boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas.

Conforme informações do site O Pantaneiro, o suspeito, um homem de 39 anos, havia prometido “dar um tiro” nela por não aceitar o fim do relacionamento.

Ariadini chegou a denunciá-lo anteriormente, também pediu medidas, mas em seguida revogou tais medidas e voltou a morar com o acusado. No entanto, no início deste ano voltaram a se separar.

A polícia acredita que o homem descobriu que contra ele havia mandado de prisão por conta de um homicídio que participou e, por este motivo, decidiu ir morar na fazenda, para ficar foragido.

A vítima supostamente teria se recusado a ir com ele e este pode ter sido o motivo da separação. Desde então, ela passou a ser ameaçada. “Ela pediu medidas protetivas no último dia 12 de março, porque ele ameaçou dar um tiro nela”, explicou Joilce.

Após o crime, o homem fugiu. Uma testemunha contou que depois de servir almoço aos filhos e se alimentar, ela cochilou em uma cadeira do lado de fora da casa, quando acordou assustada com a chegada de Reinaldo, que estava armado.

Ela viu o homem perguntar por Ariadini e logo em seguida ouviu um tiro. O autor fugiu e a mulher foi achada morta.