Armado, paciente ameaça se matar dentro de hospital em Cuiabá

Equipes das forças de segurança do Estado de Mato Grosso, Polícia Militar, Bope (Batalhãos de Operações Especiais) isolaram trecho da avenida Barão do Melgaço, na região central de Cuiabá, após um homem ameaçar tentar contra a própria vida. O ocorreu dentro do Pronto Atendimento da Unimed Cuiabá.

A ocorrência está em andamento e foi confirmada pela assessoria da Polícia Militar. As primeiras informações dão conta que o homem está armado e ameaça atirar contra si próprio.

Segundo as informações, o homem é um paciente da clínica e faz tratamento psiquiátrico no local. Ele teve um surto e, armado, ameaçava tirar a própria vida.

Foram os profissionais da clínica que acionaram a Polícia Militar para atender a situação, que foi controlada em poucos minutos. Após se render, o paciente foi medicado e retomou o tratamento especializado.

Veja nota da Unimed Cuiabá sobre o caso:

Em relação ao fato ocorrido na manhã de hoje, (13.01) nas dependências do Pronto Atendimento da Unimed Cuiabá, esclarecemos que a ocorrência envolveu um paciente em surto psiquiátrico que tentou o suicídio com arma de fogo. A equipe treinada para emergências psiquiátricas tomou todas as providências necessárias e acionou a Polícia Militar que, rapidamente, controlou a situação. O paciente se encontra medicado, estável e encaminhado para tratamento especializado.