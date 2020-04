Aposentado morre após cair e disparar espingarda contra si mesmo

Um aposentado de 75 anos morreu após ter caído e disparado uma espingarda contra seu corpo acidentalmente no último sábado (25), no município de Luciara ( a 763 km de Cuiabá). De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como 'Jõao do Cerrado'.

Ele teria vindo da cidade de Alto da Boa Vista e estava na região há cerca de dois dias para cuidar da propriedade rural.

A hipótese apurada é de que o idoso teria caído e disparado contra si mesmo. O corpo do aposentado foi encaminhado para o exame de necropsia e a Polícia Civil está investigando o caso.