Após ser espancada, idosa mata o filho a facadas e se entrega à polícia em MS

Divulgação

Após ser agredida e até ser golpeada com um facão, uma mulher de 67 anos matou o filho a facadas na noite deste domingo (7), em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. Ferida, ela foi levada para a delegacia de Polícia Civil. Há informações de que o filho, Agmar Quirino de Almeida, 50 anos, seria usuário de drogas.

O crime ocorreu por volta das 19h40 na rua Antonio Garcia de Freitas, bairro Santo Antônio. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher contou que discutiu com o filho, momento em que ele pegou um facão e desferiu um golpe no rosto dela. A mulher caiu no chão e o filho ainda chegou a dar um chute em sua perna.

Em seguida, a vítima se levantou e pegou uma faca na mesa, momento em que os dois entraram em luta corporal. A mulher afirma que chegou a golpeá-lo por algumas vezes, mas ele conseguiu se desvencilhar e foi até os fundos da residência. Quando o filho retornou com um objeto nas mãos, para impedir que fosse atingida, ela desferiu mais golpes de faca, até que ele caiu no chão da sala.

O companheiro da mulher estava no local, mas não teria visto o crime. De acordo com o JP News, a idosa disse que foi ao quarto, o acordou e relatou o que teria ocorrido. Em seguida, pediu para que vizinhos acionassem a polícia, que ela iria aguardar na calçada em frente à residência. Polícia Militar, Civil e perícia estiveram no local.

A mãe possuía hematomas pelo corpo, devido as vias de fato. Ela foi levada para a delegacia e a faca utilizada no crime foi apreendida.