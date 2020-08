Após denúncias, homem é detido por publicar conteúdo pedófilo no Facebook

Ele ainda tinha várias fotos no celular

Divulgação

Na noite de sexta-feira (28), morador em Caarapó, cidade a 273 quilômetros de Campo Grande, foi detido por armazenar e publicar conteúdo de pedofilia nas redes sociais. A suspeita é de que ele tenha transtornos mentais, mas mesmo assim foi detido.

Segundo o registro policial, foram feitas várias denúncias sobre o homem de 50 anos, que é um vendedor de picolés na cidade. Assim, foi identificado que ele publicava conteúdo de pornografia infantil no Facebook e, com a repercussão, policiais militares foram até a casa dele.

Já na residência, os policiais constataram que ele aparentava ter algum tipo de transtorno mental. Inclusive, ele mesmo abriu a galeria do celular e mostrou as fotos, todas com conteúdo pedófilo e pornográfico. Assim, ele confessou que “gosta só de fotos de crianças”.

Ainda em relato, o homem alegou que nunca fez nada errado com nenhuma criança. Em seguida, uma familiar foi até a casa e reforçou que o homem sofre de transtornos mentais. Porém, ela não tinha o laudo médico para comprovar, mas disse que entregaria assim que encontrasse.

Não foi feita a prisão, mas o homem foi conduzido para a delegacia, por conta da gravidade das denúncias. Assim, ele responderá por possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

A Polícia Civil do município investiga o caso.