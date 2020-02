Após bebedeira, mulher é estuprada pelo amigo do namorado

Divulgação

Uma mulher de 20 anos foi estuprada na madrugada desta segunda-feira (24) pelo amigo do seu namorado, no Bairro Treze de Setembro, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 3h. A vítima contou que passou o domingo (23) bebendo com o namorado, de 19, e o amigo dele, de 30, na Lagoa Trevisan, em Cuiabá, e que no final da noite o casal decidiu ir embora.

Segundo ela, quando chegaram à casa do namorado, o carro do suspeito já estava na garagem, mas que ela não estranhou porque os dois são amigos.

A mulher então foi dormir. Ela conta que acordou com o homem em cima dela e que achou que fosse o namorado.

O suspeito consumou o ato sexual e, ao terminar, a vítima disse que percebeu que não era o companheiro e começou a gritar por socorro e chamar pelo namorado, que dormia ao lado.

Conforme o BO, o homem fugiu após o episódio e a mulher chamou a Polícia Militar.

A PM encontrou o suspeito na casa dele, no mesmo bairro. Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes da cidade.