Após agredir namorada, homem é morto a facadas no Bairro Coophavila II

Um homem de 45 anos foi morto na noite deste sexta-feira (7) no Bairro Coophavila II, em Campo Grande, após supostamente brigar com a namorada. Ele foi ferido com uma facada nas costas e um golpe no rosto e morreu no local. O autor do crime ainda não foi identificado.

Os policiais entrevistaram parentes da vítima, que não estavam no local, mas disse que o homem tinha um relacionamento com uma mulher. Ela disse que soube que ele estava em um bar com a namorada na Rua Brilhante e que eles se desentenderam. Ele a teria agredido no local, segundo testemunhas.

Depois da discussão, o homem teria saído do bar. Quando estava na Rua Pastor Vigílio Faria, levou socos no rosto e foi esfaqueado nas costas por um homem que estava em um Uno de cor escura.

O crime foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.