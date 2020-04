Após 2 tentativas de fuga, líder do CV em MT irá para presídio federal

O líder da facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso, Sandro da Silva Rabelo, conhecido como “Sandro Louco”, será transferido para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Catandúvas (PR). O motivo da transferência é que o detento - considerado o mais perigoso do Estado - realizou duas tentativas de fuga da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, em menos de três meses. O pedido de transferência foi realizado no dia 12 de março, no entanto ele permanece no estado.

A primeira tentativa de fuga de Sandro foi frustrada e aconteceu em dezembro de 2019. A segunda, conforme o sistema penitenciário seria uma fuga em massa, que aconteceu no dia 11 de março. As grades das celas dos líderes do Comando Vermelho foram cerradas para que os prisioneiros fugissem, no entanto foram detidos pelos policiais fora da penitenciária.

"Sando Louco" é o fundador e principal líder do Comando Vermelho em Mato Grosso. Ele possui condenações que ultrapassam os 200 anos de prisão. O líder de facção já respondeu pelos crimes de desacato, falsificação, roubo, homicídio, latrocínio, sequestro e cárcere privado e posse ou porte de arma de fogo.

O detento já esteve preso em unidades prisionais federais, a última foi também em Catanduvas. Ele retornou ao Estado em maio de 2019.

TENTATIVAS DE FUGA

De acordo com a decisão judicial, no dia 12 de março, a direção da PCE fez o pedido de transferência do líder do Comando Vermelho. “Após levantamento da equipe de Inteligência da Polícia Penal, verificou-se uma possível fuga no Raio 05, desta forma, as equipes da Penitenciária Central juntamente com a equipe do GIR realizaram revistas minuciosas no referido raio. Logrando êxito na descoberta de várias celas cerradas. E que na data de ontem 11/03/2020 em revista no Raio 05A03, onde estavam alocados os reeducandos Sandro da Silva Rabelo e Leonardo dos Santos Pires. Diante do fato, os reeducandos foram levados para outro local e o cubículo fora isolado para que a Politec realizasse perícia técnica no local”, diz trecho do pedido de transferência.

Em reunião com o colegiado de juízes sorteados foi realizada para decidir sobre o pedido, e determinar a transferência. Conforme os magistrados, a última tentativa de fuga teve início no Raio 5 da PCE.

“Neste ponto, a permanência do reeducando na Penitenciária Central do Estado coloca em risco a ordem pública, já que, mesmo recolhido no sistema penitenciário federal por extenso período, uma vez no sistema penitenciário estadual, o penitente não se rogou em tentar fuga por duas oportunidades... Grades foram cerradas, veículos para a fuga foram apreendidos, o que evidencia um grande planejamento para uma fuga em massa, a partir da área em que o reeducando Sandro da Silva Rabelo e outros líderes do Comando Vermelho estavam reclusos”.

Os juízes ainda informaram que por ser líder da organização, Sandro encomenda crimes de dentro da prisão. “Cumpre salientar ainda que a transferência para o sistema penitenciário federal deverá ser emergencial ante a extrema necessidade revelada pela participação do penitente em vários crimes, trazendo a lume articulação entre outras penitenciárias. Além disso, é fundamental tal providencia para que a ação de transferência seja efetuada de forma a não causar motins ou rebeliões na unidade prisional”.

O despacho apontou que as unidades prisionais do estado estão lotadas e por conta disto existe a falta de segurança adequada para os prisioneiros de alta periculosidade. “Diante do exposto, considerando a fragilidade do sistema prisional deste Estado, que está desprovido de segurança compatível com periculosidade do ora apenado e, tendo em vista o tráfico de influência que exerce ante aos demais sentenciados, em consonância com o parecer ministerial, por maioria, acolhemos o pedido formulado pela Secretaria de Segurança Pública e requeremos ao Juiz Federal Corregedor do Presídio a ser indicado pelo Depen, inclusão emergencial do reeducando Sandro da Silva Rabelo para que permaneça por anos naquela unidade prisional”.