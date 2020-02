JOVEM MORTO Amigos de jovem morto relatam 'arrastão' em bloco no Museu Nacional Matheus Barbosa Magalhães, 18 anos, foi assassinado com duas facadas em bloco na área externa do Museu Nacional da República. Colegas da vítima relatam arrastão no evento. Polícia registrou ainda uma tentativa de homicídio 10 Fev 2020 - 09h16Por Correio Braziliense (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press) (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O carnaval de Brasília nem começou, mas as dificuldades na segurança pública já apareceram. Um jovem de 18 anos morreu após ser esfaqueado no bloco pré-carnavalesco Quem chupou vai chupar mais, na área externa do Museu Nacional da República. Matheus Barbosa Magalhães foi atingido por duas facadas, uma no tórax e outra na cabeça, durante um arrastão, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública. A vítima chegou a ser transportada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de sábado.

A Polícia Civil apura ainda uma tentativa de homicídio de um homem de 20 anos. Segundo investigações, a vítima também estaria no bloco Quem chupou vai chupar mais e teria levado uma facada na altura do pescoço. O suspeito acabou sendo preso por policiais militares na Rodoviária do Plano Piloto por estar portando drogas e um canivete. Em seguida, ele foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) e reconhecido por uma testemunha como o autor do crime.

Os bombeiros atenderam 12 ocorrências no bloco, das quais seis foram de pessoas vítimas de arma branca. De acordo com a Polícia Militar, foram registradas cinco ocorrências por porte de arma branca e cinco, por uso e porte de drogas. A corporação apreendeu ainda tesouras, facas, canivetes, armas artesanais e mais de cinco mil garrafas de vidro durante a festa.

O Correio conversou com amigos de Matheus Barbosa que estavam com ele no bloco. O estudante Yuri de Oliveira, 18, conta que, quando chegou à festa, encontrou Matheus acompanhado de outro grupo de colegas. “Não havíamos combinado nada. Ficamos um tempo com ele e, por volta das 18h, peguei o metrô e fui embora. Quando cheguei em casa, às 21h, comecei a receber vídeos no celular de brigas que estavam tendo no bloco, mas só recebi a notícia de que ele estava morto hoje (neste domingo — 10/2) de manhã”, relatou.

Segundo Yuri, por volta das 22h, mais de 20 homens chegaram abordando a multidão, recolhendo celulares e carteiras. O estudante diz, contudo, que a vítima não estaria envolvida em nenhum dos casos. “Eles abriram uma roda com várias pessoas e virou uma muvuca. Daí, os colegas que estavam com o Matheus se perderam e cada um foi para um lado. O que soube é que a maioria dos criminosos estava com faca. Ele (Matheus) não estava com o celular, então desconfio que o tenham atingido por isso”, detalhou.

Yuri mantinha uma amizade de mais de quatro anos com Matheus. Os dois moravam na mesma rua nos Jardins Mangueiral. “Chorei muito pelo que aconteceu. Ele era uma pessoa muito alegre, animado e gostava de brincar. Era esforçado e não media esforços em trabalhar para ganhar o próprio dinheiro.”

Dedicado

Matheus Barbosa era jogador de handebol e lutador de jiu-jitsu havia mais de dois anos. Nas redes sociais, esbanjava publicações sobre competições. Tinha o sonho de se tornar lutador profissional, conforme relatou o amigo Humberto Rodrigues, 18. “Ele sempre gostou muito de esporte e levava a modalidade a sério”, disse.

Humberto também estava com a vítima no dia do bloco. “Depois que começou a confusão, todos se dispersaram e ninguém conseguiu se encontrar depois. Fui para casa e só recebi a notícia hoje (neste domingo — 10/2) pela manhã.” Humberto tem um canal no YouTube e, momentos antes de o grupo se dispersar, gravou um vídeo para publicar na rede social. Na filmagem, dois jovens aparecem dançando e Matheus encontra-se ao lado dos amigos esbanjando alegria. “Ele sempre fazia a gente sorrir, contava histórias engraçadas e não tinha tempo para tristeza”, contou Humberto.

Matheus morava com a mãe, a avó e o irmão de 12 anos. Ele trabalhava como barbeiro havia pouco mais de dois meses em um salão da Asa Norte e, nos horários vagos, prestava os atendimentos na própria casa, nos Jardins Mangueiral. “A família está abalada. A avó está sob efeito de remédios e a mãe não consegue nem falar. Ninguém está acreditando no que aconteceu”, destacou Humberto.