Agente penitenciária atira no marido para não ser agredida no Carandá Bosque Crédito: Ilustrativa/ André de Abreu

Durante uma discussão, uma agente penitenciária de 36 anos efetuou um disparo com sua arma de fogo para evitar ser agredida pelo marido, um médico tenente-coronel do Exército, de 48 anos. O caso aconteceu nesta quinta-feira (6), no Carandá Bosque, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o casal, que está junto há 3 anos, tem uma filha da mesma idade. Não se sabe a motivação da briga. Ninguém ficou ferido.

A mulher procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e contou sobre o fato. Ninguém foi preso.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e violência doméstica.