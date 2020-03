Agente da UNEI de Ponta Porã é preso com skunk e cocaína em SP

Agente da UNEI (Unidade Educacional de Internação) de 43 anos, lotado em Ponta Porã, foi preso na cidade de Assis, em São Paulo, com skunk e cocaína, na primeira semana deste mês.

Segundo informações repassadas pela polícia paulista, a Polícia Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo realizava patrulhamento em busca de drogas, quando próximo ao quilômetro 445 da Rodovia de Presidente Prudente, os militares deram ordem de parada ao condutor de um Toyota Corolla de cor azul, com placas de Ponta Porã.

A equipe notou o nervosismo do condutor durante a abordagem e por isso, fez busca pessoal e no carro, de forma minuciosa. Em um fundo falso atrás do banco traseiro, no interior dos forros das portas e no porta malas, os militares encontraram 30,030 quilos de skunk totalizando 28 tabletes, conforme o Dourados News.

Também foram encontrados 47 tabletes de cocaína, que após pesados, deram 49,340 quilos. O agente contou que pegou a droga em Ponta Porã e levaria até a Capital de São Paulo, pelo valor de R$ 5 mil. Ele disse que usaria o valor para quitação de dívidas, pois já estava sofrendo ameaças de morte por conta delas.

O agente recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Judiciária de Assis.