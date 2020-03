Advogado é assassinado dentro de escritório no interior de MT

O advogado Milton Queiroz Lopes, de 51 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (17) em Juara (a 690 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 8 horas dentro do escritório da vítima, localizado na Rua Belo Horizonte, no centro da cidade.

Conforme a Polícia Civil, uma pessoa armada entrou no local e disparou contra o rosto de Milton, que estava sentado em sua mesa de trabalho.

A vítima ainda correu em direção à rua para fugir, mas não resistiu, caiu na calçada e morreu.

Policiais civis e militares fizeram rondas no local, mas não conseguiram localizar o atirador.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Juara.