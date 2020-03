Adolescente é morta por dois menores, na Colônia Antônio Aleixo

Manaus – Uma adolescente de 17 anos, identificada apenas como ‘Vitória’, foi esfaqueada três vezes na região do tórax e estrangulada por outros dois menores, no início da manhã desta quarta-feira (18), na Rua Ernesto Costa, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital. De acordo com informações da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estaria consumindo entorpecentes com os suspeitos de terem cometido o crime, durante a madrugada desta quarta.

O delegado plantonista Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), disse que um dos menores era namorado de ‘Vitória’ e que dupla, após cometer o delito, ainda tentou ocultar o corpo da vítima.

“Eles a mataram em uma lage onde estavam consumindo as drogas. Depois eles passaram óleo diesel de caminhão e decidiram ocultar o corpo duas vezes. Na primeira, eles tentaram colocar o corpo dentro da máquina de lavar e jogá-la em terreno com mata que está na frente da casa. Não conseguindo, eles então decidiram fazer uma cova no quintal e enterrar o corpo”, explicou Antoniazzi.

Ainda conforme o delegado da DEHS, a residência é da mãe de um dos menores e foi ela quem acionou a polícia, por volta das 5h, desta quarta. Os dois infratores envolvidos no homicídio foram encaminhados para a DEHS para prestarem esclarecimentos e, em seguida, foram para a Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deaai) onde foram flagranteados. O corpo de ‘Vitória’ foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

*Matéria atualizada às 9h24 para acréscimo de informação