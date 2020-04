Adolescente é apreendido por suspeita de matar menina de 13 anos

Rogério Florentino/Olhar Direto

A Polícia Civil apreendeu um adolescente de 15 anos por suspeita de matar Anna Luiza Nunes do Carmo, de 13 anos. O corpo da menina foi localizado na madrugada de quarta-feira (1), no bairro Jardim Itália, em Sorriso (a 400 quilômetros de Cuiabá).

A vítima estava desaparecida desde terça-feira (31), quando a mãe registrou boletim de ocorrência. Anna Luiza havia utilizado o celular da irmã para falar com o adolescente. Logo depois arrumou a cama com travesseiros para que todos pensassem que ela estava dormindo, saiu de casa e não deu mais notícias.

De acordo com a Polícia Civil, o crime pode ter ocorrido no mesmo dia do desaparecimento, pois o corpo apresentava sinais de decomposição. Havia também um pedaço de madeira perto e a vítima apresentava lesões principalmente na cabeça e costas. ​ Ela vestia um short jeans azul, uma blusa e um moletom, que segundo relato de uma testemunha, não pertenciam a adolescente.

O local onde o corpo foi encontrado seria conhecido por ser ponto de encontro de usuários de drogas. A família diz que a vítima não possuía envolvimento com entorpecentes.

O menor apreendido já seria conhecido das autoridades policiais e já teria participado do furto de uma caminhonete S10 no bairro Jardim dos Ipês, na madrugada do dia 25 de fevereiro. Na ocasião, cinco pessoas foram atropeladas e o motorista ainda bateu em um poste. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.