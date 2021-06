Acusados de estuprar mãe e filha por dois dias em ato coletivo são presos em MT

Três suspeitos, sendo dois menores, acusados de envolvimento em estupro coletivo, no distrito de Santa Elvira, município de Juscimeira (157 km a de Cuiabá), foram ouvidos e autuados em flagrante, nesta terça-feira (15.06).

De acordo com a Polícia judiciária Civil (PJC), as vítimas, a mãe de 34 anos e a filha de 19 anos, moram em Cuiabá e foram passar o final de semana no distrito de Santa Elvira, com um grupo de pessoas entre elas, um dos suspeitos com o qual a jovem mantinha um relacionamento pela internet.

Durante uma das festas que ocorreram na casa, as duas mulheres foram vítimas de estupro coletivo, praticados por dois homens, sendo um conduzido e um foragido e um adolescente conduzido pela Polícia.

Os suspeitos foram conduzidos pela Polícia Militar à Delegacia de Juscimeira, onde após as oitivas, foi identificado o suspeito de 26 anos [namorado da jovem de 19 anos] como um dos autores do estupro coletivo. Ele teria praticado o crime contra as duas vítimas no sábado (12), e no domingo (13) somente contra a mãe da namorada, sendo autuado em flagrante pelo crime. O suspeito possui várias passagens criminais e saiu a cerca de um mês do presídio da Mata Grande.

O segundo suspeito maior de idade é o dono da casa em que ocorreram os fatos. Ele não participou do estupro coletivo, mas assediou as duas vítimas e como foi rejeitado, agrediu a jovem com um tijolo, lesionando o pé da vítima. Diante dos fatos, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, importunação sexual e corrupção de menores.

No total, sete suspeitos que estavam na casa em que ocorreram os fatos foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos, sendo identificada a participação de três envolvidos em crimes de estupro, importunação sexual, lesão corporal e corrupção de menores.