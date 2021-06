Acusado de torturar e filmar morte de namorada passa por júri popular

Divulgação

Suspeito de assassinar a jovem Vanessa Tito Poquiviqui, 21, crime ocorrido em 31 de janeiro de 2018, no bairro Três Barras, em Cuiabá, passará por júri popular no dia 24 de junho. Maycon Junior da Silva Dantas chegou a filmar a vítima agonizando.

A vítima morava há cerca de um mês com o namorado. Maikon Junior da Silva Dantas, à época com 30 anos, já tinha quatro passagens criminais, sendo três por violência doméstica, com três mulheres diferentes, mas nenhuma contra Vanessa.



A jovem foi localizada pela mãe do suspeito, que acionou a Polícia. A equipe de plantão da Delegacia de Homicícios (DHPP) encontrou a jovem na cama do quarto do casa, apresentando lesões no rosto, um corte de faca no supercílio e outro corte superficial no queixo.



Segundo divulgado pela Polícia Civil na época do crime, um vídeo foi publicado pelo suspeito em suas redes sociais, onde mostrava a vítima agonizando antes da morte. Caso será julgado pela Primeira Vara Criminal de Cuiabá.