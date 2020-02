Abelhas matam cães Pitoco e George em ataque a vizinhos de ferro-velho

Clayton Neves

Um ataque de abelhas europeias nas Moreninhas deixou 10 pessoas feridas e matou dois cachorros, Pitoco, de pelo menos 2 anos, e George, de 6, além de quatro passarinhos. Os animais eram criados por Adilson da Silva Paixão, de 43 anos, no terreno da Rua Itapecerica, na Vila Cidade Morena, região das Moreninhas, onde fica a casa da família e uma funilaria.

Outros dois cães da família ficam feridos, mas conseguiram sobreviver. Pipoca, de 5 anos, estava dentro de casa com os sete filhotes e Bebê, de 2 anos, também. Adilson também cria passarinhos. Dos sete, quatro morreram.

Pitoco morreu em minutos, relata o dono. Ele estava amarrado no quintal e não conseguiu escapar do enxame. No momento do ataque, as pessoas correram para se proteger, entraram nas casas e dentro de carros.

George foi salvo por Adilson, que o levou a um veterinário. Mas, de volta a casa, o cãozinho teve uma convulsão e morreu na calçada, na frente da família. “A gente se sente inútil, nunca pensei que fosse acontecer”.

O ataque aconteceu depois que um apicultor tentou exterminar uma colmeia em um ferro-velho em frente à funilaria. “Começaram a vir algumas abelhas e eu atravessei lá para falar para ele parar de mexer. Quando eu voltei, o cachorro já estava preto [coberto de abelhas]”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o extermínio da colmeia com gasolina. Segundo o militar que fez o trabalho, a morada das abelhas era o oco de um poste de concreto, numa profundidade de cerca de 1 metro.