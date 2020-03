Vereador prevê cassação com 14 votos e prepara ação na Justiça para seguir na Câmara

O vereador Abílio Júnior (PSC) disse nesta quinta-feira (5) que deve entrar na justiça para recuperar o mandato, que ele acredita que irá perder na sessão extraordinária desta sexta-feira (5) na Câmara de Cuiabá. Mesmo com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) de que ocorreram irregularidades em seu processo de cassação, ele acredita não terá votos suficientes, já que pelos seus cálculos, 14 vereadores deverão votar pela cassação em sessão extraordinária marcada para esta sexta-feira.

“Olha já estou reservando um caminhão de mudança para amanhã a tarde, porque eu acredito que a votação será favorável à cassação. Acredito que o Misael [Galvão, presidente da Câmara] está sendo bem pago para trabalhar na função que ele esta trabalhando. Ele vai estar publicando logo o processo de cassação e eu já estou preparando a mudança”, disse ele, em entrevista a jornalistas nesta manhã, antes do início da sessão ordinária.

A sessão que irá votar a cassação de Abílio está marcada para esta sexta-feira, a partir das 8h. Será lido o relatório da CCJR que foi apresentado ontem, quarta-feira, pelo vereador Wilson Kero Kero (PSL), que relatou o processo. Por dois votos a um, a Comissão votou pelo arquivamento do processo de cassação devido a erros processuais graves cometidos.

“Existe um número de vereadores já necessários para a cassação que são aliados do prefeito [Emanuel Pinheiro]. Treze votos são necessários para cassar o mandato, treze votos são necessários para derrubar o parecer da CCJR”, disse Abílio, que criticou a postura do presidente da Câmara, Misael Galvão. “Eles vão ignorar todas as nulidades. O Misael está ignorando todas as nulidades apresentadas no processo “, afirmou Abílio.

“O processo é contraditório, o processo é nulo, o processo é ilegal, não tem prova. A CCJR já falou que é ilegal, não dá para continuar o processo, mas Misael Galvão, que está na presidência, é muito bem pago para estar na função de presidente, ele é pago para fazer seu papel e ele esta fazendo o papel, está honrando o paletó que ele veste”, disparou.

Sendo cassado, Abílio disse que irá mostrar todas as nulidades cometidas pela Câmara Municipal na Justiça. Ele acredita que reverte o caso no Judiciário, mas alerta quanto ao prazo para obter uma decisão favorável. “Eu acredito que a gente ganhe na Justiça, mas como a Justiça tem sido muito rápida em atender processos, como o do próprio Emanuel Pinheiro, eu acredito que eles possam atrasar um pouco mais”, ironizou.

Para Abílio, se for depender da Justiça a decisão virá apenas em dezembro. “Pode ser que eu volte em dezembro, e aí, que diferença faz?”, questionou, dizendo que já não teria participado do processo eleitoral em outubro, ficando fora do processo.

Para ele, sua cassação atende a três interesses. Primeiro, tirá-lo do processo eleitoral. Segundo ponto, tirar o “Abílio da fiscalização”, e, por fim, premiar seu suplente Oseas Machado, que assumirá seu lugar em casa de sua cassação. “Foi denunciado por corrupção no Hospital São Benedito que fazia um papel de relacionamento de cabide de emprego de servidores com vereadores da Câmara Municipal, que fazia o papel de operacionalizar o sistema [de corrupção] do São Benedito ”, concluiu.