Ronaldinho Gaúcho é detido no Paraguai

Ao GloboEsporte.com, o advogado de Ronaldinho e Assis, Sérgio Queiroz, disse que "certamente trata-se de algum equívoco que será esclarecido".

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão foram condenados em um processo por dano ambiental na Justiça do Rio Grande do Sul e estariam proibidos de deixar o país ou renovar os documentos até repararem os danos causados. O caso envolve a construção ilegal de um trapiche, com plataforma de pesca e atracadouro, na orla do Guaíba, em Porto Alegre, em uma área de preservação permanente e sem licenciamento ambiental.