Juíza vê índice abusivo e suspende reajuste de 6,9% na conta de luz em MS

A Justiça Federal suspendeu o reajuste de 6,9% na conta de luz dos consumidores em 74 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A juíza Janete Lima Miguel, da 2ª Vara Federal de Campo Grande, concluiu que o índice, o maior entre as concessionárias autorizadas pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), é abusivo e ainda considerou a perda de poder aquisitivo da população com a pandemia causada pelo coronavírus.

O pedido de liminar foi concedido em ação popular protocolada pelo deputado estadual Coronel David (sem partido). Ele alegou que é do conhecimento comum que nos últimos meses o mundo vem sendo assolado pela crise na saúde pública em razão da Covid-19. Como os governos municipais, estadual e Federal impôs o isolamento social, provocando enormes prejuízos aos cidadãos, impedidos de exercer suas funções e auferir rendas.