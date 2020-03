Câmara de Cuiabá inicia sessão para votar cassação de Abílio; veja ao vivo

A Câmara Muncipal de Cuiabá começou há poucos instantes a sessão para analisar a cassação do vereador Abílio Júnior (PSC). O primeiro-secretário da Casa, Adevair Cabral (PSDB), está lendo o relatório da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que indica rejeição ao pedido de cassação formulado pelo suplente Oseias Machado (PSC). O início foi tumultuado, com tentativas de proibir a participação do público sendo contidas pela Polícia Militar.

Dentro do plenário, entretanto, os trabalhos seguem tranquilos, pois o presidente da Câmara, Misael Galvão (PTB), fez uma espécie de triagem de quem poderia ou não estar presente no local. Após a leitura, abre-se a votação. A expectativa é que a conclusão da votação termine só no meio da tarde, pois cada vereador tem o direito de se manifestar em discurso e boa parte deles deve utilizar esse prazo, de 10 a 15 minutos.