Apoio ao impeachment de Bolsonaro já tem maioria: 54%

247 - Pesquisa Atlas Político, divulgada nesta segunda-feira (27) pelo jornal El País, aponta que 54% dos brasileiros são a favor do impeachment de Jair Bolsonaro. É a primeira vez que mais da metade dos entrevistados apoia o impedimento de Bolsonaro no levantamento feito pelo instituto. Apoio vem na esteira da demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça.

No levantamento anterior, feito em março, 48% dos entrevistados eram favoráveis ao impeachment. Segundo a pesquisa, a rejeição de Bolsonaro chegou a 64,4%, ante 30% de aprovação.

Esta também a primeira vez que o levantamento mostra rejeição de Bolsonaro maior que a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem 60% de reprovação. O governo Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 49%, o maior índice desde fevereiro de 2019, quando a série foi iniciada. Outros 28% consideram o governo como regular e 21% classificam como ótimo ou bom.