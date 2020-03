Advogada detona CPI na AL presidida por adversário ao Senado

A ex-secretária-adjunta de Defesa do Consumidor e candidata ao Senado, Gisela Simona (Pros), detonou a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) aberta na Assembleia Legislativa de Mato Grosso para investigar a Energisa, concessionária de energia elétrica no Estado. “É uma decepção”, disse Simona sobre a comissão, que é presidida pelo deputado estadual Elizeu Nascimento (DC), seu adversário na disputa ao Senado.

Conforme o entendimento dela, não houve resultado algum no trabalho dos deputados e nenhum usufruto à população. “Seja carga tributária ou alguns serviços que hoje são totalmente pró-empresa, que possam propor legislação em âmbito federal e assim fazer com que possam ficar mais equilibrados [os tributos cobrados] e doam menos no bolso do consumidor, diferente do que acontece hoje”.

Gisela Simona explicou que, enquanto dirigente do Procon, tem adotado medidas que ampliam a fiscalização sobre a concessionária. “Na Energisa, estamos resolvendo os casos que chegam no Procon dentro do possível, no nosso limite de competência, porque é uma empresa que tem muitos problemas. Resolvemos o caso concreto que chega até nós numa tentativa ou de conciliação ou de multar a empresa no caso da infração não resolvida. Agora os problemas estruturais da empresa dependem do órgão regulador, que é a Ager (Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados) e de legislação federal”, expôs.

Homologada como candidata a vaga da senadora cassada Selma Arruda na última semana, Simona falou que levará a bandeira de defesa do consumidor no Congresso. “Serviços públicos essenciais também são de responsabilidade do Senado e do Poder Público Federal. Sabemos que um papel grande e necessário da fiscalização do poder executivo é atribuição do Senado. Mas como mulher não vou esquecer da possibilidade, ainda no primeiro ano de mandato, de propor uma emenda para construção de creches nos municípios de Mato Grosso”, disse.