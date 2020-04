Vídeo mostra jovem sendo perseguida antes de ser morta em Cuiabá

Uma câmera de segurança flagrou o momento que Aline Gomes de Souza, de 20 anos, tentar fugir de Raony Silva de Jesus, 27 anos, no condomínio Chapada dos Bandeirantes, no bairro Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá. A jovem acabou morta a facadas e o homem fugiu em um carro branco, na noite da última quinta-feira (2).





Segundo testemunhas, o casal havia discutido por ciúmes. Raony alegou que teria descoberto uma traição supostamente cometida pela vítima. No entanto, uma amiga desmentiu a versão e disse o casal estaria separado, pois Raony costumava agredir Aline.



No vídeo é possível ver Aline correndo, mas logo depois aparece Raony, que a perseguiu e matou com vários golpes de faca nas costas. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o suspeito fugiu, mas depois se entregou na Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran).