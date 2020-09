Vice-governador: nessa eleição, foco deve ser na gestão do Estado

Redação

O vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) tem desconversado quando questionado se irá participar ativamente como "cabo eleitoral" na eleição suplementar ao Senado, que ocorre em 15 de novembro deste ano.

Pivetta, que participou ativamente do lançamento da pré-candidatura do empresário e ex-vice-prefeito Miguel Vaz Ribeiro (Cidadania) à Prefeitura de Lucas do Rio Verde (a 334 km de Cuiabá), nesta semana, afirmou que pretende focar no trabalho de gerir o Estado ao lado do governador Mauro Mendes (DEM).

O vice-governador, que quase saiu como candidato ao Senado, inclusive disse não ter decidido, até o momento, apoiar nenhum dos nomes apresentados ao pleito.

"Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu estou pensando, analisando os candidatos que vão se apresentar ainda. Não tenho decisão ainda sobre quem apoiar. [...] Meu combinado com o Mauro é nós trabalharmos pelo Governo. Tem muita coisa para fazer e nós estamos esperando, se Deus quiser, sair desse estágio de paralisia da pandemia", disse.