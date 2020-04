Vereador faz piada com mortes por covid-19 e viraliza nas redes

Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual o vereador de Porto Alegre (RS), Valter Nagelstein (PSD), faz piada com a morte por coronavírus. No vídeo, ele e sua família protagonizam uma pessoa infectada com o covid-19, essa pessoa espirra e leva outra a óbito, todos então saem dançando. O vídeo foi feito na intenção de participar do meme "e morreu", que rodou as redes sociais neste fim de semana.

Após a repercussão negativa que o fato gerou, o vereador e sua família foram até as redes sociais tentar se redimir. Eles afirmaram que tomam as medidas necessárias para impedir a propagação do vírus e pediram desculpas por serem mal compreendidos. "Nosso intuito nunca foi zombar da doença e da morte, que são coisas muito sérias. E sim dizer que não podemos descuidar da doença, senão a morte chega", disse Valter em outro vídeo publicado nessa segunda (6).

Essa não é a primeira polêmica envolvendo o nome de Nagelstein. Em setembro de 2019, o vereador endossou o pedido de fechamento de uma exposição na Câmara Municipal de Porto Alegre, por haver nela ilustrações críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Em seu Twitter, Valter afirmou ser "um acidente e um crime isso estar aqui. Na sede do PT ficaria bem!".

O vereador, que já foi presidente do MDB no Rio Grande do Sul e presidiu a Câmara Municipal de Porto Alegre em 2018, declarou voto no presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. Partiu dele também a proposta de dar o título de cidadão emérito de Porto Alegre ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão.

No histórico de Valter também consta uma suposta tentativa de assalto, na qual ele teria descarregado uma arma em direção aos assaltantes, que fugiram. O caso aconteceu em 2010, segundo reportagem do portal Terra.

