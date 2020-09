Vegetação ao redor da Transpantaneira seca após queimadas

Redação

Com as intensas queimadas e a baixa umidade, a planície alagada ao redor da Rodovia Transpantaneira, na região de Poconé (104 km de Cuiabá), secou e o verde da vegetação deu lugar ao marrom e cinza.

Duas fotos publicadas no perfil do Instagram Destinos Turísticos MT mostram o antes e depois da rodovia ser devastada pelos incêndios e a seca.

A primeira imagem mostra a rodovia cercada pela fascinante mata verde em meio à água do Pantanal.

A segunda evidencia as consequências climáticas e incênidios na região. As grandes árvores foram consumidas pelo fogo, pouco sobrou o tronco delas. A água secou totalmente, quase como no sertão nordestino.

A coloração amarronzada agora é a característica predominante na Transpantaneira.