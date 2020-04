Um "trabalho" foi encontrado na manhã desta sexta-feira em frente a agência do Banco do Brasil no Centro Político e Administrativo, em Cuiabá. Numa panela, existia uma galinha preta morta e velas.

O detalhe interessante é que a panela colocada está praticamente em frente ao gabinete do governador Mauro Mendes (DEM). Imagens do circuito interno da região irão localizar os macumbeiros.