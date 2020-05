Tio foge e abandona sobrinho de 3 anos em carro roubado ao perceber aproximação de guardas

Uma criança foi abandonada dentro de um carro com queixa de roubo, no bairro Dourado, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (30). Guardas municipais encontraram o menino, de cerca de três anos de idade, após receber denúncia de que havia um homem tentando esconder um veículo roubado em terreno baldio no bairro. O suspeito seria o tio da criança, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), e está foragido.

O homem fugiu do local ao perceber a aproximação de agentes da Guarda Municipal de Horizonte, deixando o sobrinho dentro do carro, modelo Volkswagen Gol, informou a polícia. O veículo foi apreendido.

A criança foi levada para a Delegacia Metropolitana de Horizonte. A mãe se apresentou no local e afirmou que o tio da criança havia pedido para levá-lo para passear, saindo a pé com o menino.

Um Boletim de Ocorrência (BO) de apresentação do veículo roubado foi registrado na delegacia, segundo a SSPDS.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Metropolitana de Horizonte, segue investigando as circunstâncias do caso.