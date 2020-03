TCE investiga licitação de R$ 4,4 mi para contratar “administradora de multas” em MT

Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) investiga uma licitação na prefeitura de Lucas do Rio Verde (354 KM de Cuiabá) que previa a contratação de uma empresa que “alugaria” os equipamentos utilizados para o monitoramento do trânsito na cidade. O negócio era estimado em R$ 4,4 milhões.

De acordo com uma decisão do conselheiro interino do TCE-MT, Isaias Lopes da Cunha, publicada nesta sexta-feira (28), a prefeitura de Lucas do Rio Verde revogou a licitação – prevista para ocorrer no dia 27 de janeiro de 2020.

Mesmo com a revogação, porém, o caso continua a ser analisado pelo TCE-MT uma vez que o ato (a licitação) ainda poderá ser novamente lançado pela prefeitura. Isaias Lopes da Cunha determinou o envio do processo à Secretaria de Controle Externo do Órgão para análise do caso, antes de proferir seu parecer.

“Encaminhar os autos à Secretaria de Controle Externo de Contratações Públicas, para manifestação acerca do mérito da presente Representação”, determinou o conselheiro interino.

Segundo informações da representação da natureza externa que investiga o caso, a licitação não poderia “transferir” esse tipo de serviço à iniciativa privada uma vez que a “fiscalização de trânsito é dever do Estado”. “O objeto licitado refere-se a atividade privativa do Estado e deve ser exercida por meio de polícia administrativa, uma vez que a fiscalização de trânsito é dever do Estado e não pode ser exercida de forma discricionária”, diz trecho da representação.

A prefeitura de Lucas do Rio Verde revogou a licitação em 24 de janeiro de 2020.