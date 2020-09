Sogra de presidente da AL morre aos 69 anos

Redação

A sogra do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), Lourdes Busanello de Meira morreu na manhã desta quarta-feira (02). Ela estava internada no Hospital São Matheus, em Cuiabá.

Lourdes lutava contra um câncer no fígado e completaria 70 anos no próximo dia 9 de setembro. Nas redes sociais, o parlamentar lamentou a morte de sua sogra e lembrou que ela completaria 70 anos no próximo dia 9.

“Que Deus, na sua infinita bondade, conforte a todos nós familiares, especialmente, a minha esposa Sônia, e que a receba com muita luz!”, diz trecho da publicação.