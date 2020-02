Selma é notificada e tem dez dias úteis para se defender de cassação

Divulgação

Definido como relator no processo de cassação da senadora Selma Arruda (PODE) no Senado, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO) notificou a colega nesta quinta-feira (13) e garantiu que vai seguir todos os ritos processuais. A partir de agora, a parlamentar terá dez dias úteis para apresentar a defesa do seu mandato, antes do relatório ser apresentado a Mesa Diretora em reunião já agendada para o dia 3 de março.