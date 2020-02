Selma apoia, mas quer vice no PODE

A senadora cassada Selma Arruda (Podemos) apoiará ao vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) na eleição suplementar ao Senado, que ocorrerá em 26 de abril. A juíza aposentada, contudo, quer que Pivetta garanta que irá se filiar ao Podemos após a eleição. O objetivo é que o partido mantenha a segunda maior bancada no Senado.

A situação não agradaria lideranças dos dois partidos. Se antes garantia a Pivetta a candidatura ao Senado, o presidente regional do PDT e secretário de Cultura, Allan Kardec (PDT), passou a considerar a pré-candidatura do produtor Antonio Galvan (PDT) e falou nesta semana que deve realizar uma pesquisa de opinião.

Já do lado do Podemos, o deputado federal José Medeiros também “sonha” disputar a vaga ao Senado e contar com apoio de Selma. Medeiros espera ter retribuído pela senadora cassada o fato de “ter abrido” as portas do partido a ela, que deixou o PSL após briga com o senador Flávio Bolsonaro (RJ) e ficou ao seu lado durante todo o processo de julgamento pela Justiça Eleitoral.