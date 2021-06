SE ESSA MODA PEGA

Divulgação

PARECE QUE O ESQUEMA DO FILHO DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO CHEGOU AQUI NO MATO GROSSO, PRINCIPALMENTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, A TAL RACHADINHA SEGUNDA INFORMAÇÕES QUE CHEGOU NA REDAÇÃO DO BRASIL NOTÍCIA É QUE OS GARGOS DE CONFIANÇA VIRARAM RACHADINHA, ATÉ EX CUNHADO QUE NÃO ENTENDE DE NADA FOI COLOCADO NO ESQUEMA PARA DEVOLVER METADE DOS RENDIMENTOS PARA O CHEFÃO.