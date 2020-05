“Se antes eu estava dormindo pouco, agora vou dormir muito menos”. A declaração é do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, ao comentar a flexibilização do comércio em várias cidades.

Desde o momento que o governador do Estado, Mauro Mendes, incentivou a volta do comércio até que 60% dos leitos de UTI disponíveis para pacientes Covid-19 não estejam ocupados, o secretário não contrapõe o chefe do Executivo, mas sempre lembra que o número de casos vai aumentar, assim como aumentará a necessidade de assistência de saúde.

Entretanto, a cada dia o secretário mostra mais desconforto com as flexibilizações já que alguns municípios, que possuem casos e mortes confirmados por Covid-19, praticamente retomaram a rotina normal. “Já que não conseguimos influenciar em todas as decisões, principalmente econômicas, temos que trabalhar na assistência e estaremos à frente da batalha”.

Um dos municípios que o secretário mostra muita preocupação é Sinop, que já autorizou o retorno às aulas e a liberação até para eventos com 200 pessoas. Ao ser questionado sobre o município e o risco de um surto de Covid-19 devido à ampla liberação, o secretário afirmou que o município “já tem surto”. “Infelizmente é uma decisão que pode aumentar em muito os números. É um risco que se corre. Vai aumentar muito os números e trazer um certo desconforto”, acrescentou sobre Sinop.