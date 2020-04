Sachetti apoia Luizão e ignora acordo com Bezerra e Pivetta

Divulgação

Mesmo em período de pandemia mundial do novo coronavírus e sem qualquer certeza se vai ou não ter eleições este ano, seja municipal ou suplementar para o Senado, os bastidores da política em Rondonópolis continuam agitados.

O ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos) que havia prometido apoiar o MDB na disputa pela Prefeitura de Rondonópolis, agora tem incentivado uma possível candidatura do empresário Luiz Fernando Homem de Carvalho, o Luizão, que deixou o Pros no final de março e se filiou ao partido de Sachetti.

Divulgação/assessoria Luizão e Roberto Carlos, presidente municipal do Republicanos

Acontece que Sachetti também prometeu ao cacique do MDB, Carlos Bezerra, que apoiaria uma eventual candidatura de Thiago Silva à Prefeitura. Hoje deputado estadual, Thiago é o nome do MDB aventado para disputar em Rondonópolis com sucessor de Zé do Pátio (SD).

Diante desse recuo de Sachetti, o deputado Bezerra pode retirar o apoio já anunciado à candidatura do vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) ao Senado. E Sachetti que já estava definido como primeiro suplente poderá ser substituído na chapa.

A condicionante para o MDB compor a chapa de Pivetta era ter Sachetti apoiando o candidato emedebista para a Prefeitura de Rondonópolis.