Rosa Neide disse que ex-presidente vem acompanhando articulações e ajudará em campanha

A deputada federal Rosa Neide afirmou que o Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso irá apostar no "capital político" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para reforçar o palanque da sigla, nas eleições suplementares para o Senado.

O deputado estadual Valdir Barranco e a ex-vereadora por Cuiabá Enelinda Scala são os dois que disputam internamente a condição de candidato dos petistas. Segundo Rosa Neide, o ex-presidente será “fundamental” para que seja viabilizado o projeto do partido, tanto na questão de volume eleitoral, como nas articulações políticas com outros partidos.

Inclusive, segundo ela, a eleição extemporânea em Mato Grosso vem sendo discutida diretamente com Lula e sua equipe política.

Lula está muito interessado e vem acompanhando essa situação daqui, analisando o papel do PT, falando com outros líderes nacionais sobre Mato Grosso

“Já conversamos com ele [Lula] e estive em duas reuniões com para tratar dessa questão. Lula está muito interessado e vem acompanhando essa situação daqui, analisando o papel do PT, falando com outros líderes nacionais sobre Mato Grosso. É uma pessoa que vai contribuir, decididamente, nessa campanha”, afirmou.

Na avaliação da deputada, Mato Grosso pode começar uma discussão nacional dentro do PT, buscando um projeto novo da esquerda brasileira.

Para ela, não seria o caso de repetir o Governo Lula e Dilma, mas de buscar novos projetos para o partido.

“Vamos discutir e propor isso em cada cidade de Mato Grosso. A sociedade está ávida de uma proposta que convença. Ela tem direito de reivindicar coisas melhores. No governo do PT, praticamente 13 anos no mandato, avançou, mas chegou o ponto de quererem mais, muita gente votou no [Jair] Bolsonaro procurando este a mais e viu agora que não tem”, analisou.



Participação obrigatória

Já o ex-deputado federal Carlos Abicalil (PT), que era cotado para disputar o cargo, mas desistiu, avaliou que a participação do Lula, direta ou indiretamente, será “obrigatória” nesse processo eleitoral.

Para ele, não tem como falar no cenário atual sem fazer a comparação entres as gestões dos ex-presidentes Lula e Dilma como o atual presidente Jair Bolsonaro.