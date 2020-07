Romoaldo deve retornar à Assembleia em agosto

Com a volta de Alan Kardec (PDT) para a Assembleia Legislativa, o deputado Romoaldo Júnior (MDB) deixou a Casa de Leis na semana passada. Kardec retomou a cadeira na AL com objetivo de votar a Reforma da Previdência estadual. A saída de Romoaldo deve ser curta. Acontece que a deputada Janaina Riva (MDB) sairá de licença em agosto, pois está no oitavo mês de gestação.