Rodrigo Bocardi é acusado de racismo após questionar jovem negro que ia para Clube Pinheiros

Divulgação

Apresentador do Bom Dia São Paulo (Globo), Rodrigo Bocardi, 44, tornou-se alvo de uma polêmica durante a exibição do programa dessa sexta-feira (7).

Enquanto acompanhava uma reportagem externa, feita pelo repórter Tiago Scheuer, que entrevistava um jovem negro na plataforma de um metrô de São Paulo, o apresentador fez uma pergunta considerada tendenciosa pelos internautas.

O jovem, chamado Leonel, esperava o trem e alegou que estava indo para o Clube Pinheiros, considerado um clube de elite em São Paulo -para conseguir uma vaga nele é preciso comprar o título de um sócio desistente através de uma transferência de titularidade, que pode custar até R$ 70 mil, além de pagar uma mensalidade de R$ 420.

Bocardi pede que Scheuer questione se o jovem está indo "pegar bolinha de tênis", sugerindo que ele seja o gandula do clube. Scheuer, que parece não entender a pergunta, questiona Leoneol, que responde: "Não, sou atleta lá do Pinheiros, eu jogo polo aquático".

O apresentador, que também frequenta o clube, mostra-se surpreso com a resposta e afirma: "E eu estava achando que eram os meus parceiros ali, que me ajudam nas partidas".

A cena fez com que diversos internautas questionassem a fala de Bocardi nas redes sociais, levantando a uma discussão sobre racismo estrutural. O termo designa práticas racistas que acontecem comumente no dia a dia, mas que não são percebidas com clareza por aqueles que as praticam.