Ralf diz que Abílio é “desequilibrado”, que rebate: “Vai ver se estou no Zero”

Redação

Os vereadores Ralf Leite (MDB) e Abílio Júnior (Podemos) protagonizaram um bate-boca na sessão virtual da Câmara de Cuiabá na manhã de quinta-feira (17).

Ralf, ao tomar a palavra, afirmou que Abílio é candidato à Prefeitura de Cuiabá, mas que, para ele, o colega não tem "condições de administrar sequer um hospício”.

“Me causa preocupação as eleições. Eu enxergo uma nuvem de gafanhotos querendo tomar o Palácio Alencastro a grito e fakenews. [...] Todos conhecem o Abilio como um vereador desequilibrado. Como vai deixar Cuiabá mão de um desequilibrado? Olha a ficha dele aqui. Mais de 50 pessoas já deram queixa dele na Polícia. Abílio não tem condições de administrar nem um hospício e quer administrar uma cidade?", questionou.

Abílio, então, o interrompeu: "Ralf, vai ver se eu estou no Zero".

Em seguida, Abílio classificou como “Escândalo do Zero” o episódio em que Ralf foi flagrado com uma travesti menor de idade, na região do "Zero Quilômetro", em Várzea Grande.

"Eu não sei o que o Ralf Leite ainda faz na Câmara de Cuiabá. Ralf está achando que a Câmara é igual ao ambiente que ele costuma frequentar. Aqui não é o ‘Zero’”, rebateu.