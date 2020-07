R$ 1,5 bi para Educação

MIDIA NEWS

O governador Mauro Mendes (DEM) assinou, junto a outros 19 gestores, uma carta em defesa ao relatório da deputada Professora Dorinha (DEM-TO), sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente. O fundo expira em dezembro deste ano, mas há um impasse entre parlamentares e a gestão de Jair Bolsonaro.

No texto, os governadores pedem a renovação urgente do Fundo e a aprovação do relatório da Câmara.

O relatório da deputada do mesmo partido de Mendes aumenta em 39%, até 2026, o valor mínimo por aluno investido no Brasil. Já a medida busca com que o aumento seja de no máximo 21%.

Em 2019, Mato Grosso recebeu R$ 1,5 bilhão do Fundeb para a distribuição entre 141 municípios.